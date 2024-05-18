محافظ بابل: وضعنا معالجات كبيرة للمشاريع المتلكئة بينها الخاصة بالمدارس

2024-05-18 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – حسن الفوازأكد محافظ بابل عدنان فيحان، اليوم السبت، وضع معالجات كبيرة للمشاريع المتلكئة بينها مشروع رقم 1 الخاص بالمدارس، فيما كشف عن حراك لإدخال بابل ضمن طريق التنمية.وقال فيحان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة وضعت وتوصلت لمعالجات كبيرة في المشاريع المتلكئة، وتعمل جاهدة على مواصلة العمل في المشاريع المهمة والإستراتيجية في المحافظة".وأضاف، أن "المحافظة أطلقت مؤخرا مشروع رقم (واحد) للمدارس المتلكئة منذ سنوات ضمن مشاريع وزارة التربية"، مبينا، أن "المحافظة وصلت إلى حلول حول المشروع لبناء 38 مدرسة والذي كان متلكئا منذ عام 2014 حيث دخل المشروع حيز العمل من جديد".وأشار إلى، أن "المحافظة تعمل على حراك لإدخال محافظة بابل ضمن طريق التنمية".