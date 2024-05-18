ثلاثة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز

2024-05-18 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 21 للمجموعة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق المصافي على ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 2-0.

كما فاز فريق الصناعة على مضيفه فريق الديوانية بنتيجة 1-0.

وتعادل فريقا نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي الرمادي بنتيجة 1-1.

وفاز فريق الجولان على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 3-2 .

واخيراً تعادل فريقا نادي الغراف مع ضيفه نادي البحري بنتيجة 1-1.