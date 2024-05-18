بلا هزيمة.. باير ليفركوزن يكتب التاريخ ويظفر بالدوري الألماني

2024-05-18 19:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأنهى فريق باير ليفركوزن مشواره في النسخة الحالية من الدوري الألماني بفوز جديد، مساء يوم السبت، ضد أوجسبورج.وتلاقى الفريقان في خضم منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الألماني، حيث فاز باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.واحتاج باير ليفركوزن إلى 12 دقيقة من أجل تسجيل الهدف الأول، في شباك الضيوف، عن طريق اللاعب فيكتور بونيفاس.وعزز ليفركوزن تفوقه على أوجسبورج بعدما سجل اللاعب روبرت أندريش الهدف الثاني، في الدقيقة 27، بطريقة رائعة بالكعب.وقلص أوجسبورج النتيجة عن طريق اللاعب ميرت كومور، وذلك في الدقيقة 62 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 90 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.كان باير ليفركوزن قد حسم لقب الدوري الألماني هذا الموسم، في الجولة التاسعة والعشرين، بعد تغلبه على فريق فيردر بريمن.ويواصل ليفركوزن تحقيق الإنجازات حيث لم يكتفِ بخوضه 51 مباراة في مختلف المسابقات دون خسارة، بل حقق دوري اللا هزيمة حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6، ولم يتعرض للخسارة في أي لقاء.وأصبح باير ليفركوزن أول نادٍ في تاريخ الدوري الألماني يحقق البطولة دون أي خسارة.