بطولة تركيا المفتوحة.. أبطال العراق بالكيك بوكسينغ يتأهلون إلى المربع الذهبي

2024-05-18 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعضمن أبطال العراق بالكيك بوكسينغ التأهل إلى المربع الذهبي ببطولة تركيا المفتوحة بعد تحقيق انتصارات على أبطال عالميين.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكيسنغ العراقي أحمد رحيم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لاعبينا تواجدوا في كل الأوزان وتفوقوا على لاعبين وأبطال عالميين، وضمنوا التأهل للمربع الذهبي وبجدارة"بدوره، قال المدرب الوطني مالك المحمداوي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطولة قوية نتيجة مشاركة دول لها باع طويل في مجال اللعبة والعدد الكلي وصل إلى 70 دولة يمثلها 3737 لاعبا ولاعبة، واستطاع أبطالنا أن يحققوا انتصارات مهمة أوصلتهم إلى المربع الذهبي".