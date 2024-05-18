2024-05-18 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

انهى البرلمان الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد فيما لم يحصل أي المرشحين على الأصوات التي تؤهله لمنصب رئيس البرلمان.

وبدأت الاحاديث والنقاشات تتسرب داخل البرلمان حول الخيار القانوني القادم بعد انتهاء الجولة الثانية دون حسم، وإمكانية التوجه للمحكمة الاتحادية للسؤال عن الخطوة القادمة.

الا ان المحكمة الاتحادية سبق ان حسمت هذا الامر بالفعل بتفسير المادة 55 من الدستور، في ديسمبر 2023، حيث جاء في نص تفسيرها: "يتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)".

هذا يعني انه لا يوجد سقف محدد لعدد الجلسات، بقولها "الجلسات التالية"، أي يمكن ان يتم الذهاب لجولة ثالثة ورابعة وخامسة، لحين ان يحقق المرشح الأغلبية المطلقة البالغة 166 صوتًا.

ويتم تكرار الجولات بذات المرشحين، وليس بين من حصل على اعلى الأصوات، باستثناء المرشح الذي يقوم بالانسحاب.

وهذا ما أكده خبير قانوني تحدث لـ"بغداد اليوم"، بأن "تفسير المحكمة الاتحادية واضح ويمكن الذهاب لجولة جديدة بين ذات المرشحين، او يمكن ان يذهب النواب للاستفسار من المحكمة الاتحادية مجددًا".