2024-05-18 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

شهد يوم “السبت السني” اشتعالاً بالمواقف السياسية تزامناً مع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، التي يتنافس فيها محمود المشهداني، وسالم العيساوي. واتجه البرلمان إلى استراحة، بعد ما حصل العيساوي 158 صوتاً في الجولة الثانية، والمشهداني 137 صوتاً، ليتهم تحالف تقدم، الحكومة بالتدخل في اختيار رئيس البرلمان. وقال يحيى المحمدي، المتحدث باسم تحالف تقدم في تغريدة […]

ظهرت المقالة “السبت السنيّ” يشتعل.. تقدم يتهم الحكومة بالتدخل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان أولاً على Eishan.