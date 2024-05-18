وزير الكهرباء يدعو إلى استنفار طاقات الوزارة استعداداً لموسم الصيف المقبل
2024-05-18 20:18:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
دعا وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، إلى استنفار طاقات الوزارة استعداداً لموسم الصيف المقبل.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء تفقد محطة كهرباء الصدر الغازية في بغداد ضمن جولاته التفقدية؛ للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتأهيل في المحطات الإنتاجية قبل حلول موسم الذروة الصيفية".
وأضاف، أن "الوزير عقد اجتماعا مع مسؤولي المحطة المكونة من أربع وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ (636) ميغاواط, حيث جرى مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال الصيانة وأبرز المعوقات في العمل ووضع الحلول لها في سبيل إنجاز العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
ولفت إلى، أن "الوزير أجرى جولة ميدانية في أقسام المحطة واطلع على أعمال التأهيل التي أجريت على الوحدات من قبل خبراء شركة سيمنس الألمانية وملاكات الوزارة وأشاد بجهود الفرق الهندسية والفنية لزيادة كفاءة المحطات الإنتاجية وزيادة القدرات التوليدية"، داعياً إلى "استنفار الطاقات استعداداً لموسم الصيف المقبل؛ بغية توفير طاقة كهربائية موثوقة ومستقرة للمواطنين".
دعا وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، إلى استنفار طاقات الوزارة استعداداً لموسم الصيف المقبل.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء تفقد محطة كهرباء الصدر الغازية في بغداد ضمن جولاته التفقدية؛ للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتأهيل في المحطات الإنتاجية قبل حلول موسم الذروة الصيفية".
وأضاف، أن "الوزير عقد اجتماعا مع مسؤولي المحطة المكونة من أربع وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ (636) ميغاواط, حيث جرى مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال الصيانة وأبرز المعوقات في العمل ووضع الحلول لها في سبيل إنجاز العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة".
ولفت إلى، أن "الوزير أجرى جولة ميدانية في أقسام المحطة واطلع على أعمال التأهيل التي أجريت على الوحدات من قبل خبراء شركة سيمنس الألمانية وملاكات الوزارة وأشاد بجهود الفرق الهندسية والفنية لزيادة كفاءة المحطات الإنتاجية وزيادة القدرات التوليدية"، داعياً إلى "استنفار الطاقات استعداداً لموسم الصيف المقبل؛ بغية توفير طاقة كهربائية موثوقة ومستقرة للمواطنين".