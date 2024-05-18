2024-05-18 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، إلى استنفار ‏طاقات الوزارة استعداداً لموسم الصيف المقبل.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء تفقد محطة كهرباء الصدر الغازية في ‏بغداد ضمن جولاته التفقدية؛ للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتأهيل في المحطات الإنتاجية ‏قبل حلول موسم الذروة الصيفية".‏وأضاف، أن "الوزير عقد اجتماعا مع مسؤولي المحطة المكونة من أربع وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية ‏تبلغ (636) ميغاواط, حيث جرى مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال الصيانة وأبرز المعوقات ‏في العمل ووضع الحلول لها في سبيل إنجاز العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة".ولفت إلى، أن "الوزير أجرى جولة ميدانية في أقسام المحطة واطلع على أعمال التأهيل التي أجريت ‏على الوحدات من قبل خبراء شركة سيمنس الألمانية وملاكات الوزارة وأشاد بجهود الفرق ‏الهندسية والفنية لزيادة كفاءة المحطات الإنتاجية وزيادة القدرات التوليدية"، داعياً إلى "استنفار ‏الطاقات استعداداً لموسم الصيف المقبل؛ بغية توفير طاقة كهربائية موثوقة ومستقرة للمواطنين".