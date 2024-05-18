برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصادق على نظام خدمات الدفع الإلكتروني في العراق

2024-05-18 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صادق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، السبت، على نظام خدمات الدفع الإلكتروني في العراق. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، يسعدنا أن نعلن عن المصادقة الرسمية على نظام خدمات الدفع الإلكتروني، والذي تم تحقيقه من خلال الجهود المشتركة بين البنك المركزي العراقي ومشروع دعم الإصلاح الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم سخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأضاف، أنهذا الإنجاز المهم الذي تمت الموافقة عليه رسمياً ونشره في جريدة الوقائع العراقية في 29 نيسان أبريل 2024 يؤكد على التقدم المحوري في القطاع المالي في العراق. وأوضح، أن الموافقة على نظام خدمات الدفع الإلكتروني خطوة أساسية نحو تحديث البنية التحتية المالية للبلاد، وتحفيز التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية.