2024-05-18 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، السبت، إلى استنفار ‏الطاقات استعداداً لموسم الصيف القادم بغية توفير طاقة كهربائية موثوقة ومستقرة للمواطنين. وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء تفقد اليوم السبت، محطة كهرباء الصدر الغازية في ‏بغداد, ضمن جولاته التفقدية للإطلاع على سير اعمال الصيانة والتاهيل في المحطات الإنتاجية ‏قبل حلول موسم الذروة الصيفية. وبحسب البيان، عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي المحطة المكونة من اربعة وحدات انتاجية بطاقة إجمالية ‏تبلغ 636 ميغاواط, لافتاً إلى انه جرى مناقشة المواضيع المتعلقة بأعمال الصيانة وأبرز المعوقات ‏في العمل ووضع الحلول لها في سبيل إنجاز العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة. وأجرى وزير الكهرباء، جولة ميدانية في أقسام المحطة واطلع على أعمال التأهيل التي أجريت ‏على الوحدات من قبل خبراء شركة سيمنس الالمانية وملاكات الوزارة. واشاد فاضل بجهود الفرق ‏الهندسية والفنية لزيادة كفاءة المحطات الانتاجية وزيادة القدرات التوليدية, داعياً إلى استنفار ‏الطاقات استعداداً لموسم الصيف القادم بغية توفير طاقة كهربائية موثوقة ومستقرة للمواطنين. وبشأن زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، ناقش وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في وقت سابق من الشهر الحالي، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، تسريع تنفيذ مذكرة ‏التعاون ‏المبرمة في واشنطن مؤخراً لرفد المنظومة الكهربائية ‏3000 ‏آلاف ‏ميغاواط وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، ورد لـالغد برس نسخة منه، أن فاضل استقبل، في مكتبه اليوم، مساعد وزير ‏الخارجية ‏الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بايات، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق، وبحثا التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث استعرض الوزير ‏مشاريع ‏الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة ‏عبر ‏حزمة مشاريع للربط الكهربائي، ومشاريع اخرى في مجال الطاقة النظيفة. وأضاف البيان إن اللقاء تطرق الى دور الشركات الامريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء ‏في العراق، ‏وأشار الوزير الى العقود المبرمة مع شركة ‏GE‏ لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية ‏لمدة 5 ‏سنوات، وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة‏ التي تنفذها ‏حاليا ‏الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق. ولفتت الوزارة الى مناقشة تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس مجلس ‏الوزراء ‏ محمد شياع السوداني إلى واشنطن مؤخرا، ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 ‏آلاف ‏ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة. ودعا وزير الكهرباء، بحسب البيان، الشركات الأمريكية إلى تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة ‏الكهربائية ‏الذي تنفذه الوزارة في عدة مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى، متوقعاً مساهمته ‏ في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ‏ساعة يوميا. من جانبه، أكد المسؤول الامريكي إهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز ‏اداء ‏منظومته الكهربائي، والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة ‏للبيئة. ‏