فوز النجف على دهوك وتعادل الزوراء مع زاخو في "نجوم العراق"

2024-05-18 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، مباراتان ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق زاخو في المباراة التي جرت على ملعب الزوراء، ليحتفظ الزوراء بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة، وجاء زاخو على بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب امجد عطوان في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها لؤي العاني في الدقيقة 58.

وفاز فريق النجف على ضيفه فريق دهوك 1-0 جرت على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل محمد داود في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ورفع النجف رصيده للنقطة 49 بالمركز الخامس وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 44 نقطة بالمركز السابع.