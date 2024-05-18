تشافي ينفي اقالته من تدريب برشلونة

2024-05-18 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، أنباء إقالته من تدريب الفريق الإسباني بسبب غضب الإدارة بقيادة خوان لابورتا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني: "النادي يمنحني الثقة ولذلك أعمل براحة بال كبيرة".

وأضاف: "أتفهم كل هذا الضجيج، لكنه لا يغير أي شيء من خططنا".

وتابع: "لست مهتما بما تقوله الصحافة. هناك معلومات تأتي لي، لكن ما يهمني هو ثقة الرئيس لابورتا وديكو (المدير الرياضي)، التي تظل على حالها. لم يتغير أي شيء".

وأردف اللاعب السابق: "سنجلس في اجتماع قريبا. إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك، قبل 3 أسابيع أعلنا أنني مستمر وهذا لا يزال ساريا. إذا حدث أي تغيير فسوف نعلنه".