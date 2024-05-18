رئاسة الجمهورية تهنئ صحيفة الصباح بمناسبة الذكرى (21) لتأسيسها

2024-05-18 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدمت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، التهاني إلى أسرة تحرير صحيفة الصباح بمناسبة الذكرى (21) لتأسيسها.وقالت رئاسة الجمهورية في برقية تهنئة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أجمل التهاني والتبريكات إلى أسرة تحرير صحيفة الصباح الغراء بمناسبة الذكرى (21) لتأسيسها".وأضافت، "تمنياتنا لجميع العاملين بالمزيد من العطاء والإبداع المؤطر بالمصداقية والمهنية في نقل الحقائق والدفاع عن قضايا المواطن وتوثيق المكتسبات الخدمية والتنموية وبما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد".