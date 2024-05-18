2024-05-18 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

جمع مجسم فنيّ بين “إسميرة” الجاموسة الشهيرة، التي حصدت على أعلى المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبين العري المبتذل الذي تمارسه عدد ممن يسمين انفسهن بالفاشنيستات”. وعدّ الفنان النحات لؤي الحضري، عمله “ربطاً بين وجه الجاموسة إسميرة التي صارت ترنداً في العراق، وبين هيئة وجسد الفاشنستا التي تخرج لتبث لايف عن يومياتها”. وانتشر في وقت […]

ظهرت المقالة “إسميرة الفاشنيستا”.. نحات عراقي يجسد ترندات “العري والتفاهة” بمجسم فنيّ أولاً على Eishan.