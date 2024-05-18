طالبان تعلن اعتقال "جاسوس" نفذ الهجوم على السياح الأجانب

2024-05-18 21:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

ألقت قوات من حركة طالبان، مساء السبت (18 ايار 2024)، القبض على شخص قالت إنه يعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي نفذ الهجوم على سياح أجانب يوم أمس الجمعة في ولاية باميان وسط أفغانستان.

وأفادت وسيلة إعلامية تابعة لاستخبارات حركة طالبان، عن مصادر أمنية تابعة للحركة، بأن الشخص المسؤول عن إطلاق النار ومقتل 4 سياح أجانب في ولاية باميان هو "أحد سكان الهزارة وسط هذه الولاية" وتم اعتقاله.

وأفادت شبكة "المرصاد" التابعة لمخابرات حركة طالبان، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم"، أن المصادر الأمنية حددت هوية شخص يدعى "سروار ولد قنبر علي" من سكان منطقة غوارة وسط ولاية باميان، وهو منفذ الهجوم وإطلاق النار على سياح أجانب في هذه المحافظة أمس.

وبحسب هذا التقرير فإن هذا الشخص كان مختبئاً في أحد الأماكن بعد الهجوم وحاول الهرب عندما دخلت قوات طالبان المنطقة. وبحسب التقرير فإن هذا الشخص أصيب بعد "إطلاق نار متبادل" من قبل قوات طالبان، وتم العثور بحوزته على بندقية كلاشينكوف.

وقالت مصادر أمنية تابعة لطالبان لوسائل إعلام تابعة لهذه المجموعة إن الشخص المعتقل كان محتجزا لدى هذه المجموعة لمدة ثلاثة أيام منذ ثلاثة أشهر للاشتباه في علاقته بمخابرات دولة مطلوبة لطالبان.

وقالت هذه المصادر إن تحليلها يشير إلى أن الهجوم على السياح الأجانب في باميان تم التخطيط له من قبل منظمة استخبارات أجنبية وأن هذه المنظمة نفذت مثل هذه الاغتيالات في الماضي.

وذلك على الرغم من مقتل أربعة سياح أجانب وثلاثة من مرافقيهم الأفغان، وإصابة عدد آخر من السياح والأفغان، في هجوم مسلح وقع أمس في وسط مقاطعة باميان. وكان السائحون من مواطني إسبانيا وأستراليا.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد أعلنت في وقت سابق أنها ستجري تحقيقا جديا في الهجوم المسلح على السياح الأجانب في باميان.



