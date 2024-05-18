المرور تنبه عن قطع جزئي في زيونة

2024-05-18 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعنبهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن قطع جزئي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن توجهات البرنامج الحكومي لتطوير العاصمة بغداد، سيكون هناك قطع جزئي للشارع الخدمي لمنطقة زيونة، من أسفل جسر الإعاشة باتجاه الساحة الصغيرة كمرحلة أولى، ومن ثم باتجاه تقاطع الربيعي".وأضافت، أنه "لغرض قشط الطريق للتهيئة للإكساء، وسيكون العمل ليلاً من الساعة التاسعة مساء لغاية الخامسة صباحاً".