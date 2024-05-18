جلسة انتخاب الرئيس.. داعمو العيساوي يدفعون نحو استكمالها ومؤيدو المشهداني يضغطون للتأجيل

2024-05-18 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم السبت، عن آخر مستجدات جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، التي حسمت جولتها الثانية بتنافس محتدم بين المرشح عن حزب السيادة سالم العيساوي، والمرشح المدعوم من حزب تقدم محمود المشهداني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الحالية داخل الجلسة، تشير إلى انقسام بين كتلة الإطار التنسيقي، البعض يريد استكمال عقد جلسة لانتخاب الرئيس، وبعض الكتل تريد رفع الجلسة وعقد جلسة الانتخاب في يوم آخر".

وأوضح أن "الكتل السياسية كل من العزم وكتل أخرى منضوية في الإطار، ونواب آخرين يدعمون تولي سالم العيساوي، يدفعون نحو استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس".

وأشار المصدر، إلى أن "كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان يدفعون إلى تأجيل جلسة اليوم إلى إشعار آخر، لحين الاتفاق وحسم منصب الرئيس".

ولفت المصدر النيابي، إلى أن "استكمال الجولة الثالثة، تحتاج إلى حصول أحد المرشحين على 166 صوتاً لتولي منصب رئيس البرلمان".

‎وفي وقت سابق اليوم السبت، فشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.

‎وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

‎وبعد ذلك، أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أعضاء المجلس بـ"أخذ استراحة"، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر".

‎وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، بحذر شديد بانتظار ما ستؤول إليه جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تنافس محتدم بين محمود المشهداني، وسالم العيساوي.