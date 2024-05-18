المرور تنوه لقطع جزئي بالشارع الخدمي لزيونة أسفل جسر الإعاشة للإكساء

2024-05-18 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (18 آيار 2024)، لقطع جزئي في الشارع الخدمي بمنطقة زيونة وسط العاصمة بغداد لأغراض الاكساء.

وقالت المديرية في إيضاح لها، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيكون هنالك قطع جزئي للشارع الخدمي بمنطقة زيونة، من أسفل جسر الإعاشة باتجاه الساحة الصغيرة كمرحلة أولى، ومن ثم باتجاه تقاطع الربيعي، لغرض قشط الطريق والتهيئة للإكساء".

وأضافت، ان "العمل سيكون ليلاً، من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً".