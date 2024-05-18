بعد تنامي ظاهرة "فبركة الخطف".. اتفاق عشائري على اجراءات "قاسية" بحق مضللي العدالة

2024-05-18 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اتفق زعماء عشائر محافظة عراقية، اليوم السبت (18 ايار 2024)، على اعتماد 3 عقوبات بحق من يحاول تضليل العدالة في قضايا عدة، وذلك بعد اعلان قيادة شرطة ديالى عن اكتشاف العديد من محاولات فركة الخطف الوهمي للايقاع بخصوم واتهامهم بالخطف.

وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زعماء وشيوخ العشائر في ديالى في حالة تماس مباشر مع قضايا المجتمع ومشاكله المتعددة وهم يسعون الى اعتماد سلسلة حلول تسهم في تصويب الكثير من القضايا واعطاء مرونة في الحلول وفق مبدأ العدالة والانصاف لحماية السلم الاهلي تحت مظلة القانون".

واضاف، ان "سعي البعض الى تضليل العدالة في قضايا متعددة منها الادعاء بالخطف او تقديم شهادة زور كلها جرائم لايمكن التغاضي عنها من قبل العشائر وتم تحديد 3 عقوبات ابرزها معاقبة من يقوم بذلك بفصل مادي بنفس قيمة الجريمة الحقيقية، بالاضافة الى اعلان البراءة ممن يسبب تضليله ضرر بالغا لعوائل واشخاص يمس السمعة، مع منع اي دعم له ودعوة الاجهزة الامنية لتأخذ سياقاتها في التعامل معهم وفق الاطر القانونية".

واشار الى ان "اي محاولة لتضليل العدالة مرفوضة والعشائر اتخذت قرار حاسما من اجل قطع الطريق امام اي حالات سلبية تقود الى تبعات تمس امن واستقرار المجتمع".

وقبل يومين، كشفت شرطة ديالى عن اقدام امرأة بمساعدة اثنين من ذويها بفركة عملية خطف وهمية لها وايهام الرأي العام بذلك، بدافع الانتقام ورفع دعوى قضائية بحق اشخاص على خلاف معهم بسبب دين مالي، لتوريطهم بقضية الخطف.

واشارت شرطة ديالى أن قيادة الشرطة كشفت العديد من حالات الخطف الوهمي والتي برزت مؤخرًا لأسباب تتعلق بالابتزاز أو تراكم الديون أو الخلافات الشخصية، مبينة ان كشف حالات الخطف الوهمي ودوافعها مهم باعتبارها جرائم لم تسجل من قبل، وأعطى للرأي العام وعياً وادراكاً بأن مثل هكذا جرائم تعكس صورة سلبية عن الواقع الأمني والحضاري في المحافظة.