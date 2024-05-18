المرور العامة: قرار تغيير توقيتات دوام الموظفين أثبت نجاحه

2024-05-18 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء بتغيير توقيتات دوام الدوائر والموظفين أثبت نجاحه، وهو حل مطروح لتقليل الاختناقات المرورية، وفيما أشارت أن الملف يعالج بجملة من الخطوات المترابطة، طرحت حلولاً من شأنها المساهمة بتقليل الاختناقات.وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي رعد مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار تغيير توقيتات دوام الدوائر والموظفين أثبت نجاحه وأحدث فرقاً وهو جزء من الحلول المطروحة لمعالجة الاختناقات والتي جميعها تمثل وحدة تكمل الواحدة منها الأخرى".وأضاف، أن "مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات والتي تم افتتاحها أحدثت فرقاً في التقاطعات التي أنشئت فيها، ولدينا كذلك مشروع الطريق الحولي وكذلك مترو بغداد وهي مشاريع منتظرة ويعول عليها، لكن بالمقابل وفي الوقت الحالي موضوع الاختناقات لن ينتهي بضغطة زر، إذ إن هنالك مشاريع وخططا حكومية مستمرة لمعالجة موضوع وجدت أسبابه منذ سنوات طويلة ويحتاج لمزيد من الوقت لمعالجته".وتابع، أن "من بين الأسباب العدد الكبير للسيارات في الشارع، إذ إنه يفوق استيعاب الطرق والحلول الممكنة تبدأ أولاً بتعزيز ثقافة النقل الجماعي لتقليل أعداد المركبات بالشارع وكذلك إزالة التجاوزات على بعض الطرق، وعلى سبيل المثال شارع (الشورجة) إذ إنه يضم ممرين، وأحدهما مشغول من الباعة المتجولين وثلثا الطاقة الاستيعابية للطريق تذهب هدراً".