2024-05-18 22:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصل العراق على المركز الثاني في بطولة آسيا لفئة 14 سنة التي استضافتها قطر، وهو الإنجاز القارّي الأول من نوعه.

وقال سيف العگيلي رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز إن "لاعبي المنتخب العراقي للتنس احمد مهند، وفهد سيف حصلا على المركز الثاني بالزوجي في بطولة اسيا لفئة "14"سنة التي جرت في قطر".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي بدأ يهتم بشكل كبير في بناء المواهب الواعدة، وارتأى أن تبدأ من القاعدة للتأسيس الصحيح للمنتخبات الوطنية".

واوضح ان "هذا اول قارّي انجاز لتنس العراق".