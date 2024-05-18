انتحار ضابط كبير جنوبي العراق

2024-05-18 22:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بتسجيل حالتي انتحار الأولى لضابط كبير في البصرة، والثانية لفتى ضمن محافظة ذي قار.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتى دون 15 سنة طالب مدرسة، أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله وسط مدينة الناصرية"، لافتاً إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية".

وفي البصرة، أقدم ضابط برتبة مقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري، بعدما أطلق النار على رأسه داخل عجلته وسط مدينة البصرة، بحسب مصدر ثانٍ، أكد نقل جثة الضابط للطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".