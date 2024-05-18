2024-05-18 23:00:07 - المصدر: منصة إيشان

انتهى السبت السني، دون إعلان مَن يحمل مطرقة رئاسة البرلمان، ويصبح خليفة لمحمد الحلبوسي، الذي تمت إنهاء عضويته في تشرين الثاني 2023. ولم يمنح البرلمان الأغلبية المطلقة إلى أحد المرشحين، وحصل محمود المشهداني على 137 صوتاً في الجولة الثانية، بينما نال سالم العيساوي 158 صوتاً. ويحتاج المرشح الذي يريد أن يفوز بالمنصب، إلى 166 […]

ظهرت المقالة “السبت السنيّ” ينتهي دون إعلان حامل مطرقة رئاسة البرلمان.. رفع الجلسة لإشعار آخر أولاً على Eishan.