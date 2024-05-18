2024-05-18 23:00:07 - المصدر: منصة إيشان

ما زال السبت السني قائماً، دون أن يتحدد مَن يتولى زعامة البيت السني، على الرغم من تقدّم سالم العيساوي على منافسه محمود المشهداني. الجولة الثانية من انتخاب رئيس مجلس النواب، شهدت حصول العيساوي على 158 صوتاً، والمشهداني 137 صوتاً، ليأخذ البرلمان “استراحة” قبل أن يقرر المضي بإكمال الجلسة أو رفعها. محسن المندلاوي، الذي يمسك مطرقة […]

ظهرت المقالة السبت السنيّ يزعزع الإطار الشيعي.. مَن ينتصر بمعركة لي الأذرع! أولاً على Eishan.