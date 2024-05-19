اجتماع أمني ثلاثي رفيع يدعو لتنفيذ عمليات أمنية في مناطق الفراغ الأمني

2024-05-19 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

عقد في مدينة السليمانية، اليوم السبت (18 ايار 2024)، اجتماعا أمنيا ثلاثيا رفيع المستوى بين قوات بيشمركة كردستان والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ووفقا لبيان رسمي، تلقته "بغداد اليوم"، فإن "الاجتماع حضره القائد العام لقوات 70 بيشمركة كردستان اللواء الركن عمر صالح حسن والمدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب وهاب حلبجيي ونائب قائد قيادة كوماندو ديار عمر ومدير مديرية العمليات في جهاز الأمن سرخيل كمال ومعاون عمليات قوات 70 في قوات بيشمركة اللواء الركن زانيار حسين زبير ووفد رفيع المستوى من الجيش العراقي برئاسة اللواء الركن علي مشجل المالكي قائد عمليات شرق صلاح الدين وحضور قوات التحالف الدولي".

وشدد الاجتماع، بحسب البيان، على "تطوير عمليات التنسيق والتعاون المشترك بين البيشمركة والجيش حفاظا على امن واستقرار المنطقة من تهديدات داعش، وأهمية تنفيذ عمليات أمنية مشتركة بين الجانبين لمطاردة فلول الإرهاب لا سيما في مناطق الفراغ الأمني الواقعة بين القوتين".

وأكد البيان أن "الاجتماع بحث في جانب آخر منه أهمية تنفيذ عمليات الاعتقال بحق الذين صدرت بحق أوامر قبض قضائية، إذ استعرض الجانبان خططهما لحفظ الأمن قبل أن تجري مناقشات مستفيضة حول الملاحظات الأمنية التي سجلها أطراف الاجتماع الأمني الثلاثي الموسع".