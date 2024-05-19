خشان يطالب البرلمان بانهاء عضوية هيبت الحلبوسي بعد تعطيله جلسة انتخاب الرئيس وحنث اليمين

2024-05-19 01:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب باسم خشان، اليوم الأحد (19 ايار 2024)، رئاسة البرلمان بانهاء عضوية هيبت الحلبوسي بعد تعطيله جلسة انتخاب الرئيس وحنث اليمين.

وقال خشان في تغريدة له على تويتر، تابعتها "بغداد اليوم"، "بعد ان تلى رئيس الجلسة قواعد التصويت، وقبل مباشرة النواب بالتصويت، هدد النائب هيبت الحلبوسي بمنع التصويت بالقوة".

وأضاف، "بهذا يكون قد منع المجلس من ممارسة واجب دستوري، وهذا حنث باليمين الدستورية، ينهي عضويته في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يتخذ ما يلزم ليسترد هيبته!".



