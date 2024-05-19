2024-05-19 01:06:07 - المصدر: جريدة الصباح

غداد: الصباح



أجرى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس السبت، زيارة ميدانية إلى مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة، عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة – يوسفية للمرور السريع، وهو أول جسر يشيد على نهر دجلة في بغداد منذ التسعينيات، ومن أبرز مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية جنوب بغداد.

واطلع السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على سير الأعمال الجارية في مكونات المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه قبل منتصف عام 2025، مثمناً الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يعد من أهم المشاريع التي تنظم حركة النقل بين بغداد والمحافظات القريبة.

وشدد على إزالة كل التعارضات على مسار المشروع؛ للإسراع في تنفيذه، موجهاً بأن يتمّ التعامل معها وفق القانون وتعويض أصحابها ممن يمتلكون سندات، بالتنسيق مع الجهات القضائية لحسم قضية التجاوزات.

كما وجه رئيس الوزراء الشركة المنفذة بأن يتضمن المشروع كل الخدمات اللازمة، والعمل بثلاث وجبات يومياً، وكذلك زيادة عدد المهندسين بدائرة المهندس المقيم، واعتماد إجراءات السلامة في العمل، مشدداً على الفحوصات المختبرية لكل المواد الداخلة، كما وجه وزارة الإعمار والإسكان، وأمانة بغداد بتهيئة كل المتطلبات الخاصة بتنفيذ المشروع.

في غضون ذلك، ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني.