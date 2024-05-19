مشهد مرعب ببغداد.. العثور على جثة متفسخة وأخرى هيكل عظمي

2024-05-19 01:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت على جثة متفسخة في منطقة الجعارة، تم فحصها من قبل خبراء الأدلة الجنائية وتبين انها متعرضة لحادث قتل، ووجدوا صعوبة التعرف عليها حيث كانت عبارة عن هيكل عظمي مقيد الارجل بواسطة لاصق شفاف.

وعلى صعيد مواز، أشار المصدر إلى العثور على جثة تعود لامرأة مجهولة الهوية مصابة بإطلاقات نارية متفسخة داخل منطقة زراعية ضمن منطقة التاجي.