ألافيس يقهر خيتافي في معركة وسط الترتيب

2024-05-19 04:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز ديبورتيفو ألافيس على ضيفه خيتافي (1-0)، ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل كارلوس فيسنتي هدف المباراة الوحيد لألافيس، في الدقيقة 12.وأكمل خيتافي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب الوسط إلياكس موريبا، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.ورفع ألافيس رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 43 نقطة، في المركز الحادي عشر.