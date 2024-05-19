رغم الموسم الصفري هاري كاين يحقق الحذاء الذهبي

2024-05-19 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتوّج النجم الإنكليزي، هاري كاين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب هداف الدوري الألماني عن جدارة، في موسمه الأول مع الفريق البافاري.ونجح هاري، في تسجيل 36 هدفاً في الدوري الألماني بالإضافة إلى ذلك قدّم الدولي الانكليزي ثمان تمريرات حاسمة، وجاء في المركز الثاني الغيني سيرهو غيراسي، مهاجم شتوتغارت، برصيد 28 هدفاً، والبلجيكي اوبيندا مهاجم لايبزيغ ثالثاً بـ24 هدفاً.وخرج بايرن ميونيخ بموسم صفري، ورغم ذلك حسمَ كاين صراع الحذاء الذهبي في الدوريات الخمس الاوروبيّة، بإعتباره الأكثر تسجيلاً للأهداف متوفقاً على جميع هدافي الدوريات الاخرى.