مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم ادريان رابيو

2024-05-19 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل مانشستر يونايتد الانكليزي في محادثات مع لاعب خط وسط يوفنتوس الايطالي، الفرنسي أدريان رابيو.الدولي الفرنسي، صاحب ال29 عاماً، سينتهي عقده مع يوفنتوس هذا الصيف. وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن يونايتد يجري محادثات مع رابيو بشأن انتقاله للعب في إنكلترا.وكان رابيو قريباً من الانضمام إلى يونايتد قبل عامين وسط مزاعم عادت لتفيد بأنّ والدته ووكيلته فيرونيك رفعتا مطالبهما في اللحظة الأخيرة.ومن المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط يوفنتوس، خاصة بعد إقالة المدرب أليجري.