مقتل نجل قيادي في العصائب واصابة 5 آخرين بهجوم مسلح جنوبي العراق

2024-05-19 09:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الاحد، بمقتل وإصابة 6 اشخاص بهجوم مسلح شمالي المحافظة الغنية بالنفط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على عدة أشخاص وأصابوا 5، فيما قتل شخص سادس نتيجة الهجوم الذي حصل بمنطقة (گرمة علي) شمال مدينة البصرة".

وبين المصدر، ان " المجنى عليه هو نجل أحد قيادات عصائب اهل الحق في البصرة، فيما تفرض القوات الامنية سيطرتها على منطقة الحادث منذ ساعات الفجر الأولى".