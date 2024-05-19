تراجع صادرات نفط العراق إلى أمريكا خلال أسبوع

2024-05-19 09:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.647 ملايين برميل يومياً منخفضة بمقدار 350 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5.997 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 123 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 203 آلاف برميل يومياً عن الاسبوع الذي سبقة، والذي بلغ 326 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.812 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 507 آلاف برميل يومياً، ثم البرازيل بمتوسط 293 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 211 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا كانت بمعدل 211 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور بمعدل 207 آلاف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 196 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يومياً.