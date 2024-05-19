الجوية يتنازل عن صدارة النجوم لصالح الشرطة وتغييرات بالمراكز بعد الجولة 29

2024-05-19 09:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعاد فريق الشرطة صدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 29 برصيد 64 نقطة بعد تحقيقه الفوز على كربلاء 2-1، وتعثر منافسه القوة الجوية الذي تراجع للوصافة برصيد 63 نقطة بعد تعادله امام الميناء من دون أهداف.

وحافظ الزوراء على مركزه الثالث برصيد 56 نقطة رغم تعادله أمام زاخو رابع الترتيب برصيد 49 نقطة، وجاء النجف خامساً بنفس رصيد زاخو بفارق الأهداف، ثم نوروز سادساً برصيد 44 نقطة، ودهوك بالمركز السابع بنفس رصيد نوروز بفارق الاهداف.

وحل فريق النفط ثامناً برصيد 39 نقطة، ويأتي الحدود تاسعاً برصيد 39 نقطة، ونفط ميسان عاشراً برصيد 37 نقطة، ثم الطلبة بالمركز 11 برصيد 37 نقطة وله مباريات مؤجلة، ثم الميناء بالمركز 12 وجمع 33 نقطة، يليه الكهرباء بالمركز 13 وجمع 32 نقطة، ثم كربلاء بالمركز 14 برصيد 29 نقطة، وحل أربيل بالمركز 15 برصيد 28 نقطة، ثم الكرخ بالمركز 16 برصيد 27 نقطة.

هذا وجاء نفط البصرة بالمركز 17 برصيد 26 نقطة، ثم القاسم بالمركز 18 برصيد 22 نقطة، ثم أمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 19 نقطة، وبالمركز الـ20 نفط الوسط برصيد 12 نقطة.