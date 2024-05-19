هل نجحت الحكومة بالسيطرة على الزحامات عبر تغيير توقيتات الدوام؟

2024-05-19 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت مديرية المرور العامة، ، أن قرار مجلس الوزراء بتغيير توقيتات دوام الدوائر والموظفين أثبت نجاحه، وهو حل مطروح لتقليل الاختناقات المرورية. وذكر مدير المرور العام اللواء الحقوقي رعد مهدي، إن قرار تغيير توقيتات دوام الدوائر والموظفين أثبت نجاحه وأحدث فرقاً وهو جزء من الحلول المطروحة لمعالجة الاختناقات والتي جميعها تمثل وحدة تكمل الواحدة منها الأخرى. وأضاف، أن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات والتي تم افتتاحها أحدثت فرقاً في التقاطعات التي أنشئت فيها، ولدينا كذلك مشروع الطريق الحولي وكذلك مترو بغداد وهي مشاريع منتظرة ويعول عليها، لكن بالمقابل وفي الوقت الحالي موضوع الاختناقات لن ينتهي بضغطة زر، إذ إن هنالك مشاريع وخططا حكومية مستمرة لمعالجة موضوع وجدت أسبابه منذ سنوات طويلة ويحتاج لمزيد من الوقت لمعالجته.