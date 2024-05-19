2024-05-19 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المؤمل أن يصوِّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائيَّة اليوم الأحد، على جداول الموازنة لعام 2024، ليتم إرسالها للبرلمان خلال الأسبوع الحالي وتجري مراجعتها من قبل اللجنة الماليَّة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع، مبيناً أنَّ هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار. وأضاف أنَّ الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان، متوقعاً أن يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024.