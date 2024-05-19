2024-05-19 09:36:07 - المصدر: منصة إيشان

توفي صباح اليوم الأحد، رجل الدين المشهور في الأوساط الشيعية، علي الكوراني. واشتهر الكوراني بظهوره إعلامياً في النقاشات والحوارات بين الشيعة والسنة. كما اشتهر في أوساط الشيعة ببحوثه حول الإمام المهدي وذلك بكتابيه عصر الظهور ، و”المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي“. وبرامجه التلفزيونية كبرنامج ”المهدي منا“ الذي بث على قناة أهل البيت. بدأ بالدراسة الحوزوية […]

ظهرت المقالة طارده حزب البعث وحاول اغتياله.. الموت يغيب رجل الدين البارز علي الكوراني أولاً على Eishan.