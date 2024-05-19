الانتقال للزراعة الحديثة.. البرلمان يكشف عن تخصيصات مالية لشراء 11 ألف "مرشة"- عاجل

2024-05-19 10:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية فالح الخزعلي، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، عن توفير تخصيصات مالية لشراء 11 الف مرشحة للانتقال الى الزراعة الحديثة.

وقال الخزعلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا من دعم قطاع الزراعة في العراق هو تحقيق انتقال سريع الى مبدأ الزراعة الحديثة من خلال انظمة السقي ومنها المرشات من اجل استغلال المياه في جدوى اقتصادية تسهم في زيادة اكبر للانتاج وفق المعايير الحديثة".

واضاف انه "تم اجراء مناقلات في الموازنة من خلال وزارة الزراعة وبدعم رئيس مجلس الوزراء لتوفير تخصيصات مالية لشراء 11 الف مرشحة متطورة"، مبينا انه "عدد المرشات التي تم استيرادها وتوزيعه على الفلاحين من 2011-2022 يصل ال 4500 مرشة فقط ما يعكس جهود حكومية في حقل انتقاله نوعية في تطبيق انظمة السقي الحديثة".

وبين الخزعلي ان "العراق مقبل على تحقيق الاكتفاء من محصول الحنطة الذي يتوقع ان يصل انتاجه الى اكثر من 6 ملايين طن خاصة مع قرار الحكومة بفتح الابواب امام تسويق المحصول سواء ضمن الخطة او خارجها ضمن جهود داعمة للفلاحين".

يشار الى ان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، كشف في (20 نيسان 2024)، عن وجود ثلاث خطوات لتأمين تسويق محصول الحنطة في العراق.

وقال الجبوري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "هناك اهتمام حكومي مبكر في ملف موسم حصاد الحنطة وتأمين منافذ التسويق في المحافظات خاصة مع قرارها الاخير باستلام كامل الانتاج سواء ضمن الخطة وخارجه في اطار دعم اكبر للمزارعين واستثمار وفرة الانتاج في تعزيز قدرات الخزين الاستراتيجي من الحبوب".

واشار الى أنه "هناك 3 خطوات اتخذت فعليا لتأمين موسم تسويق الحنطة هي خطة واسعة للدفاع المدني للانتشار قرب حقول الحنطة تحسبا لأي طارئ والتدخل الفوري في اخماد الحرائق ان حصلت، فضلا عن خطة رديفة للقوات الامنية في المناطق التي تشهد نشاط لفلول (داعش)"، مبينا انه "هنا ستكون متابعة على مدار الساعة للحاصدات وصولا الى التسويق بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وفق مقتضيات الاوضاع مع متابعة المنافذ لمنع دخول أي حنطة مستوردة".

واوضح أن" حرائق حقول الحنطة في المواسم الماضية تسببت باضرار لعدد ليس بالقليل من المزارعين واغلبها بدافع ارهابي بسبب قرب المناطق المحررة، لكن بالمقابل اتخاذ سلسلة خطوات احترازية قلل الحرائق في الموسم الماضي بنسبة تصل الى 95% وهذا أمر ايجابي".

واضاف الجبوري، أن" كل التوقعات تشير الى أن انتاج الحبوب في العراق سيكون بمستويات مطمئنة رغم تأثير الجفاف في مناطق واسعة وخفض الخطط في بداية الموسم"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت كافة الاجراءات من اجل خلق مرونة في تسليم محصول الحنطة مع دفع المستحقات".