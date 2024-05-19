بغداد.. القبض على 9 متهمين بجريمة "النزاع العشائري" في جانب الكرخ

2024-05-19 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (19 آيار 2024) القبض على تسعة متهمين بجريمة "النزاع العشائري" في جانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الحرية (شارع شاكر العاني)، شرعت قوة من الفرقة الثانية شرطة إتحادية بتطويق المكان وفض النزاع العشائري وإلقاء القبض على تسعة متهمين هم طرفي المشاجرة وضبط السلاح المستخدم".

وأشارت الى أنه "تم إحالة المتهمين والسلاح المضبوط إلى مركز شرطة الحرية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 2/4 (إرهاب الأحياء السكنية)".