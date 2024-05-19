وطني الطائرة الشاطئية يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا

2024-05-19 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيستهل منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة الشاطئية مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية، التي تستضيف منافساتها العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، بمواجهة منتخب البحرين .وتستمر البطولة لغاية الـ 22 من شهر أيار الحالي، بمشاركة 7 منتخبات هي: السعودية والبحرين وقطر وعمان ولبنان والعراق إضافة إلى الدولة المضيفة.وقال عضو اتحاد اللعبة علي عمير لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " منتخبنا الوطني في أتم الجاهزية لخوض غمار منافسات غرب آسيا التي تنطلق اليوم على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل في مدينة الحسين للشباب في عمان، مشيراً إلى أن المسابقة ستكون فرصة مثالية للاعبينا من أجل الارتقاء في التصنيف الدولي".وأضاف عمير أن" طموح المشاركة الحالية هو التنافس على المراكز المتقدمة في المسابقة واعتلاء منصات التتويج بغية رفع اسم العراق على جميع الأصعدة القارية"، مشيراً إلى أن" وطني الطائرة الشاطئية بقيادة المدرب أحمد عباس اختتم معسكره التحضيري على ملعب الاتحاد في قاعة الشعب ولعب مباريات تحضيرية أسهمت بالوقوف على الجاهزية البدنية والفنية، إضافة إلى زيادة التفاهم الذهني بين اللاعبين".