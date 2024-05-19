بالوثيقة.. التربية تغير معدل الطلبة المتقدمين لاجراء اختبارات التسريع للدراستين الابتدائية والمتوسطة

2024-05-19 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، معدل الطلبة المتقدمين لإجراء اختبارات التسريع للدراستين الابتدائية والمتوسطة.

وأشارت الوزارة بحسب وثيقة صادرة من المديرية العامة للتقويم والامتحانات، وتلقتها "بغداد اليوم"، الى انه "تم تحديد معدل (97٪) بدلا من (98٪) للطلبة المتقدمين لإجراء اختبارات التسريع من الصف الخامس الابتدائي والثاني متوسط للعام الدراسي 2023_2024 مع تعديل بعض الضوابط".

ادناه كتاب الوزارة :-



