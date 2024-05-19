فحوصات إشعاعية تؤكد خلو شمال الموصل من التلوث

2024-05-19 10:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بيئة نينوى، يوم الأحد، أن المسوحات الإشعاعية أثبت أمان برطلة وسد الموصل شمال المحافظة من التلوث.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقا فنيا من شعبة الوقاية من الإشعاع في مديرية بيئة نينوى أجرى مسوحات ميدانية في ناحية برطلة وسد الموصل، ضمن أطار جهود مركز الوقاية من الإشعاع وشعبه في المحافظات في الحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي .

ونقل البيان، عن مدير بيئة نينوى سنان صبحي، قوله، إن الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بسحب نماذج من المياه والتربة لغرض اخضاعها الى الفحوصات المختبرية والتاكد من خلوها من الاشعاع وتاتي هذه الاجراءات ضمن المتابعة الدورية، مؤكدا توفير كل المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الاشعاع .

وأوضح صبحي، أن المديرية وضعت خطط عمل تتعلق بعمليات المسح الإشعاعي وأخذ عينات من التربة والمياه ومعالجة التلوث، والتأكد من خلوه من الإشعاع من خلال الفحوصات الموقعية والمختبرية.

وأكد مدير بيئة نينوى، أن القراءات الميدانية لأجهزة المسح الإشعاعي ونتائج الفحوصات المختبرية للنماذج البيئية المسحوبة من المواقع أثبتت عدم وجود أي مؤشرات تلوث اشعاعي.