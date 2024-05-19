أسعار صرف العملات في مدينة الناصرية اليوم الاحد

2024-05-19 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد بورصة الناصرية المحلية ليوم الاحد 19 ايار للعام 2024 ارتفاعا طفيفا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي...

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