2024-05-19 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: بحث رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، جملة من الملفات الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء في ذي قار. وقال الناشي في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “التقى وزير الكهرباء زياد علي فاضل وبحث معه عدة...

The post رئيس لجنة الطاقة بمجلس ذي قار ووزير الكهرباء يناقشان حزمة ملفات لتطوير واقع المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.