2024-05-19 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أوجز مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم حسين، اليوم الأحد، ثلاثة أهداف أساسية لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق، مبيناً أنها تهدف للقضاء على حالات التزوير في الأوراق النقدية وحمايتها من السرقة.

وقال حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالتعاون مع شركة توزيع المشتقات النفطية، تم إصدار البطاقات الوقودية، حيث يأتي هذا الأمر من أجل عدم التعامل بالأوراق النقدية والاعتماد على بطاقات الدفع وأنظمة الدفع الإلكتروني".

وأضاف أن "مصرف الرافدين كان المبادر الأول وبدعم مباشر من محافظ البنك المركزي، في إصدار بطاقات متخصصة من ضمنها البطاقات الخاصة بالمحطات الوقودية، وكذلك البطاقات الخاصة بالمستودعات النفطية".

وأشار إلى أن "هناك بعض التحديات التي تواجه المصرف ولكن سيتم تصفيتها بشكل دائم، ووضع الحلول بسرعة استثنائية"، مبيناً أن "الأهداف الأساسية من استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني هي أن تكون الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، وهذا الأمر سيمنح الجهات المعنية فرصة في استغلال هذه الأموال في دعم مشاريع التنمية".

وتابع: إن "أنظمة الدفع الإلكتروني ستزيد من الكتلة النقدية وتدعم خطط التنمية إضافة إلى تمويل المشاريع"، لافتا إلى

أن "الفائدة الكبيرة هو القضاء على حالات التزوير في الأوراق النقدية وحمايتها من السرقة".

ولفت إلى أن "عملية إصدار البطاقة ستساعد أيضاً على وجود الأموال في القطاع المصرفي وفي محفظة المواطن بنفس الوقت، أي بمعنى أنها موجودة في البطاقة كعملة إلكترونية، وأيضاُ موجودة ككتلة نقدية حقيقية في خزائن المصارف".