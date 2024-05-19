2024-05-19 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، خلو مناطق شمال نينوى من التلوث الإشعاعيّ، مؤكدة توفير جميع المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الإشعاع.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقاً فنياً من شعبة الوقاية من الإشعاع في مديرية بيئة نينوى أجرى مسوحات ميدانية في ناحية برطلة وسد الموصل، ضمن إطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الإشعاع وشعبة في المحافظات في الحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي".

وأضاف، أن "الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بسحب نماذج من المياه والتربة لغرض إخضاعها الى الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوها من الإشعاع وتأتي هذه الإجراءات ضمن المتابعة الدورية"، مؤكداً "توفير كل المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الإشعاع".

وأوضح، أن "المديرية وضعت خطط عمل تتعلق بعمليات المسح الإشعاعي وأخذ عينات من التربة والمياه ومعالجة التلوث، والتأكد من خلوها من الإشعاع من خلال الفحوصات الموقعية والمختبرية".

وتابع أن "القراءات الميدانية لأجهزة المسح الإشعاعي ونتائج الفحوصات المختبرية للنماذج البيئية المسحوبة من المواقع أثبتت عدم وجود أي مؤشرات لتلوث إشعاعي".