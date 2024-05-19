وفاة العلامة الشيخ علي الكوراني

2024-05-19 10:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعتوفي فجر اليوم الاحد الخطيب العلامة الشهير الشيخ علي الكوراني العاملي عن عمر 80 عاما.وهو الشيخ علي محمد قاسم الكوراني الياطري العاملي المولود في (22 نوفمبر 1944 )هاجر لمدينة النجف الأشرف بالعراق في سنة 1958، لإكمال الدراسة الحوزوية.درس بقية المقدمات والسطوح العالية على يد محمد تقي الفقيه، وعلاء بحر العلوم، ومحمد تقي الإيرواني، والمرجع محمد سعيد الحكيم.