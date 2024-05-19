2024-05-19 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد أن نشرت منصة “ايشان” مناشدة الموظفين العاملين في شركة “بزنس انتل” المختصة بحماية أمن مطار بغداد الدولي، للمطالبة برواتبهم، تبادل أقطاب إدارة الشركة، وهما مدير الشركة “حفيظ أوكي” ومدير الشركة المفوض “فراس العزاوي” الاتهامات بشأن سرقة رواتب الموظفين. سابقا قال العاملون في الشركة، في مناشدة عبر منصة “إيشان”، إنهم “لم يستلموا حتى الآن مستحقاتهم المالية […]

ظهرت المقالة تأكيدا لما نشرته “إيشان”.. أقطاب إدارة شركة أمن مطار بغداد يتبادلون الاتهامات حول رواتب الموظفين أولاً على Eishan.