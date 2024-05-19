اعتقال مزور بحوزته عملة مزيفة حاول إدخالها إلى العراق

2024-05-19 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مزور بحوزته عملة عراقية مزيفة حاول إدخالها إلى العراق عبر منفذ الشيب الحدودي. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن مفارز مركز شرطة جمرك الشيب التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته مبلغ مالي مزور قدره 2,600,000 دينار، حاول إدخالها إلى البلاد. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.