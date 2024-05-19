مختصون يحذرون: الاقتصاد غير مستقر وتقلبات الذهب قريبة

2024-05-19 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نصح المحللون الماليون في بنك UBS المستثمرين باخذ تدابير وقائية لمحافظهم الاستثمارية بسبب استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن الذهب يوصف بأنه أصل مستقر خلال الأوقات المضطربة، إلا أنه قد يواجه تحديات في المستقبل القريب. وإذا تضاءلت توقعات السوق بتخفيض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، فقد تنخفض قيمة الذهب، فيما اختتم سعر الذهب للتسليم الفوري الأسبوع عند 2,413.93 دولار أمريكي للأونصة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات المحتملة على المدى القصير، يتوقع بنك UBS مستقبلًا إيجابيًا للذهب، حيث تواصل المؤسسة المالية توقعاتها بأن سعر الذهب سيرتفع إلى 2,500 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية عام 2024، وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى استمرار ارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين. وعلاوة على ذلك، ساهمت وظيفة الذهب كحماية من المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير في ارتفاع سعره هذا العام، مما يوفر التنويع ويقلل من المخاطر الإجمالية في المحافظ الاستثمارية. ويؤكد بنك UBS أيضًا على أهمية النفط كأصل وقائي ضد أنواع معينة من المخاطر، نظرًا لاحتمالية زيادة التوترات في الشرق الأوسط، قد تظل أسعار النفط مرتفعة. ويتوقع بنك UBS أن يبلغ سعر خام برنت حوالي 91 دولارًا أمريكيًا للبرميل في المستقبل القريب، مدعومًا بالطلب القوي وجهود دول منظمة أوبك للحفاظ على استقرار سوق النفط. وبالنسبة للمستثمرين الراغبين في قبول مخاطر أكبر، يقترح بنك UBS خيار بيع المخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار نفط برنت. وباختصار، بينما يقر بنك UBS بإمكانية حدوث تقلبات قصيرة الأجل في سعر الذهب، إلا أنه يحافظ على توقعات إيجابية على المدى الطويل، استنادًا إلى الطلب الثابت ودوره الاستراتيجي كحماية من عدم الاستقرار الجيوسياسي.