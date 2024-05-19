الحشد الشعبي يشرع بالمرحلة الثانية من "الارياف المحررة".. مصدر يكشف الاهداف المرسومة

2024-05-19 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -ديالى

شرعت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، بالمرحلة الثانية من عملية "الارياف المحررة" في محافظة ديالى، فيما بين أن العملية تشمل 9 مناطق تقع اقصى شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن استراتيجية الحشد الشعبي في إدامة زخم تأمين المناطق والقصبات والارياف المحررة ضمن قاطع خانقين وحوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى شرعت مفارز مشتركة بعملية تمشيط لـ9 مناطق ضمن جهود تأمينها واعادة الانتشار والتموضع والتأكد من عدم وجود اي اوكار سرية لخلايا داعش".

وأضاف، أن "العملية والتي تجري وفق قاعدة معلومات استخبارية تهدف لتأمين محيط القرى والقصبات والارياف المحررة والسعي الى اعادة تمشيط البساتين والطرق الزراعية وادامة الزخم ما يسهم في تعزيز الاستقرار والطمأنينة في المناطق الزراعية".

واشار الى أن "الحشد الشعبي كثف من عملياته مؤخرا بهدف قطع الطريق امام أي محاولات لعودة نشاط الخلايا النائمة".



